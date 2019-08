Mit dem Abschluss zurück an die Arbeit als Altenpfleger

"Ich arbeite gern mit Menschen." Das ist schnell gesagt. Doch für die Auszubildenden im BRK-Seniorenheim in Etzelskirchen ist das eine wichtige Voraussetzung.

Sie sind sich einig: Menschen zu pflegen, ist einer der schönsten und wichtigsten Berufe, den unsere Gesellschaft zu bieten hat. Außerdem ist der Pflegeberuf krisenfest und bietet eine riesige Bandbreite an Karrieremöglichkeiten.

Mit sehr guten Ergebnissen haben die Auszubildenden ihre Prüfungen abgelegt, sei es nach einem Jahr zum Pflegefachhelfer oder nach drei Jahren zur Pflegefachkraft. Eine Übernahme in das Pflegeteam ist zugesagt. Heimleiterin Octavia Mercan ist stolz auf ihre neuen Fachkräfte und hat gern mit ihnen an den Abschlussfeiern mit Zeugnisübergabe in den Berufsfachschulen Bamberg und Forchheim teilgenommen.

Mit den zehn "Neuen" werden ab September 28 junge Menschen eine Ausbildung zum Altnpfleger oder Altenpflegehelfer im BRK-Heim in Etzelskirchen absolvieren. D. Kratz