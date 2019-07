Mit Decke und Picknickkorb in den Mitwitzer Schlosspark

"Aus der Serenade wird eine Matinee, sonst ändert sich nix." Claudia Schwämmlein, die in Mitwitz die Sommermatinee plant, richtet ihren Wunsch an die Bevölkerung: "Am Sonntag, 21. Juli, von 10.30 Uhr bis 13 Uhr bitte in den Schlosspark kommen. Packt einen Picknickkorb, schnappt euch eine Decke, es wird wieder toll." Wie es kommt, dass aus der Serenade am Abend eine Matinee um die Mittagszeit wurde, erklärt sie ebenfalls: "Da haben hauptsächlich organisatorische Gründe eine Rolle gespielt." Für diejenigen, die sich nicht vorstellen können, auf einer Decke am Boden zu sitzen, gäbe es natürlich auch andere Möglichkeiten, versichert Claudia Schwämmlein, weil die Gemeinde als Veranstalter Sitzgelegenheiten bereitstelle. Außerdem sagt sie, dass "man diverse Getränke zwar kaufen kann, aber Essen muss man selbst mitbringen." Für die Klänge zur Matinee sorgt die Musikkapelle Marktzeuln. Und schwärmerisch meint sie: "Das muss man sich mal vorstellen, die tolle Atmosphäre, gutes Wetter, traumhafte Kulisse und gute Musik. Und alles ganz ungezwungen und vor allem ohne Eintritt. Wer kann da schon nein sagen?"