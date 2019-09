Mit "Chronos" abends durch die Stadt

Die letzte Chance zur Teilnahme an einer szenischen Stadtführung in diesem Jahr besteht am Samstag, 28. September, um 19 Uhr beim "Spaziergang vom Abend in die Nacht". Aufgebaut ist diese Führung wie ein Theaterstück zum Mitlaufen: Die Figur des "Chronos" steigt vom Kunstwerk Porta Vorchheimensis herab und zeigt den Zuschauern die Stadt. Preise: 9/ermäßigt 6 Euro in der Tourist-Info. Treffpunkt: Porta Vorchheimensis/Hauptstraße. Bei Regen entfällt die Führung. Die Nachtführung war im letzten Jahr so begehrt, dass sie auf 70 Teilnehmer begrenzt werden müssen. Aus diesem Grund kann es sein, dass Karten an der Abendkasse nur noch bedingt erhältlich sind. red