Egloffstein 10.04.2018

Führung

Mit Burgherr

Am Samstag, 14., und Sonntag, 15. April, führt der Egloffsteiner Burgherr wieder durch seine Burg. Treffpunkt ist am Samstag um 16.30 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr, jeweils im Burghof in der Rittergass...