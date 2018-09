Mit breiter Brust gegen Eltmann

Vier Teams der Kreisliga Schweinfurt dürfen schon am Freitag ran: Neubrunn hat die SG Eltmann zu Gast, Oberschwappach empfängt den TV Königsberg. FC Neubrunn - SG Eltmann Sechs Punkte haben beide Teams auf dem Konto, der FC Neubrunn hat aber schon eine Partie mehr absolviert. Dafür wartet die Heckelmann-Elf mit einer breiten Brust auf Eltmanner: Am vergangenen Sonntag ließen die Neubrunner den Favoriten FC Haßfurt in der heimischen Steinlein-Arena leer ausgehen, Michael Landgraf erzielte den einzigen Treffer. Darauf will die Truppe aus den Heiligen Ländern aufbauen. Eltmann hatte zu Hause gegen den TSV Aidhausen das Nachsehen und sinnt auf Wiedergutmachung. Mit Rang 10 und 11 in der Kreisliga-Tabelle brauchen beide Teams dringend Punkte. DJK Oberschwappach - TV Königsberg

Zwei Niederlagen in Folge haben den TV Königsberg auf Rang 6 der Tabelle purzeln lassen, aber auch die DJK Oberschwappach musste zuletzt eine 0:3-Pleite gegen die SG Sennfeld hinnehmen. Grund genug für beide Teams, in dieser vorgezogenen Partie in den Angriffsmodus zu schalten. Ob der Aufsteiger die derzeitige Schwächephase der Königsberger ausnutzen kann? flx