Mit Bravour bestanden

"Alte Hasen" waren vertreten, aber auch jene drei der aktuell sechs Feuerwehranwärter aus dem Dorf, die inzwischen die magische Altersgrenze von 16 Jahren überschritten haben. Und alle machten ihre Sache gut bei der Leistungsprüfung der Feuerwehr Bramberg.

Dementsprechend zufrieden zeigten sich Kommandant Christian Kuhn, der die Ausbildung übernommen hatte, und Eberns Bürgermeister Jürgen Hennemann.

Gefordert waren neben richtigen Antworten auf Testfragen zur Theorie Knoten und Stiche sowie der Aufbau einer Saugleitung in maximal vier Minuten. Die Wehr trat in zwei Gruppen zur Prüfung an - und siehe da: Die Jugendgruppe war am Ende gerade mal sieben Sekunden langsamer als die altgedienten Wehrmänner, von denen einige schon die höchste Leistungsstufe 6 erklommen haben. "Das habt ihr mit Bravour gemacht", lobten der Feuerwehrreferent der Stadt, Markus Fausten, aus dem Nachbarort Jesserndorf und Kreisbrandinspektor (KBI) Thomas Habermann aus Unterpreppach. Auch Ortssprecher Wolfgang Heppt zeigte sich angetan von der Leistung.

Angetreten in zwei Gruppen

An der Prüfung waren beteiligt: als Gruppenführer Florian Güßbacher, als Maschinist Thilo Huppmann, Michael Weidner, (alle Stufe 6), Jürgen Schauer (5), Tobias Ankenbrand, Stefan Precht (4), Rene Köhler, Matthias Huppmann, Johannes Voigt (alle Stufe 3) sowie Hendrik Heimrich, Simon Schirmer und die Nachwuchsfeuerwehrleute Isabell Brendel (als erste Frau im Dorf), Paul Schirmer und Jannes Tropper, (alle Stufe 1).

Als Schiedsrichter fungierten KBI Habermann, Jochen Rödel (Sendelbach), Walter Reuter (Ebern) und Kommandant Christian Kuhn.

In der Bramberger Schule wurde der Erfolg anschließend zünftig gefeiert. Da war dann auch Durstlöschen angesagt. Die Wehrmänner Thilo Huppmann und Michael Weidner wurden bei dieser Gelegenheit für 25 Jahre Dienst bei der Bramberger Wehr geehrt. ap/eki