Mit Bravour bestanden

Mit Fiona Binczyk (Trompete) und Julia Müller (Klarinette) haben zwei junge Musikerinnen der Musikfreunde Kupferberg das Leistungsabzeichen des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) abgelegt. Julia Müller schaffte mit Bravour das D 2-Leistungsabzeichen in Silber und Fiona Binczyk das D 1-Leistungsabzeichen in Bronze. "Unsere Jugendarbeit trägt Früchte. Die Vorstandschaft ist stolz auf ihre Nachwuchskräfte", betonten die beiden Vorsitzenden Patrick Rosa und Thomas Olland bei einer kleinen Feierstunde im Probenraum in der ehemaligen Schule. Klaus-Peter Wulf