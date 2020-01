Mit Blutspenden Leben retten

Allein in Bayern werden täglich etwa 2000 Blutkonserven benötigt. Mit einer Blutspende kann bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden. Der Blutspendedienst des BRK bittet die Bevölkerung, die Gelegenheit zur Blutspende zu nutzen. Die nächsten Blutspendetermine des BRK-Kreisverbandes Lichtenfels finden am heutigen Freitag von 16.30 bis 20.30 Uhr in der Realschule in Bad Staffelstein und am Freitag, 17. Januar, von 17 bis 20.30 Uhr in der Volksschule in Ebensfeld statt. Aufgrund neuer Richtlinien der Bundesärztekammer müssen ab sofort alle Blutspender einen Ausweis mit Lichtbild sowie, falls vorhanden, einen Blutspendeausweis vorweisen. Alle Termine für 2020 gibt es im Internet unter www.kvlichtenfels.brk.de. red