Mit blendenden Aussichten

Die Freisprechung, zurückgehend auf die handwerklichen Zünfte im Spätmittelalter, ist auch im Leben eines Rechtsanwaltsfachangestellten der feierliche Abschluss der Ausbildungszeit. Und aus diesem Grunde lud die Rechtsanwaltskammer Bamberg auch in diesem Jahr alle erfolgreichen Absolventen in den Spiegelsaal der Harmonie, um ihnen nach bestandener Abschlussprüfung die Zeugnisse und Fachangestelltenbriefe zu überreichen.

Leider fanden von 134 Rechtsanwaltsfachangestellten - darunter vier männliche, die im Jahre 2019 ihre Ausbildung beendet hatten, nur knapp 30 den Weg in das historische Gebäude, in dem vor exakt 100 Jahren durch Verabschiedung der sogenannten Bamberger Verfassung zumindest bayerische Geschichte geschrieben wurde.

In Vertretung des verhinderten Präsidenten Lothar Schwarz (Schweinfurt) begrüßte der Vizepräsident der RAK Bamberg, Heinz Kracht (Würzburg), die Teilnehmer, darunter auch hochkarätige Ehrengäste wie den Präsidenten des Oberlandesgerichts Bamberg, Clemens Lückemann, Landrat Johann Kalb und Bambergs Zweiten Bürgermeister Christian Lange.

In seiner Ansprache hob Kracht die Bedeutung des Vertrauens und der Vertraulichkeit hervor. "Wichtig für Rechtsanwaltsfachangestellte ist nicht nur das Vertrauen in die Kompetenz ihrer Ausbilder und Kanzleikollegen, sondern auch Selbstvertrauen einschließlich des Mutes, eigene Fehler einzugestehen", so Kracht. "Vertraulichkeit beinhaltet die Pflicht zur Verschwiegenheit gegenüber jedermann - nicht nur die wichtigste Berufspflicht eines jeden Rechtsanwalts, sondern auch eines Auszubildenden".

Auch Clemens Lückemann gratulierte den erfolgreichen Prüflingen. "Ihre Arbeit ist Dienst am Menschen, den Anwälte als Organe der Rechtspflege und ihre Kanzleimitarbeiter leisten, und damit unerlässlich für unseren Rechtsstaat", so der Chefpräsident der Bamberger Justiz.

Landrat Kalb wies auf die große Nachfrage nach vielseitig einsetzbaren Rechtsanwaltsfachangestellten hin. "Die Vielfältigkeit des Berufes bietet Ihnen gerade im Zeitalter des Fachkräftemangels blendende Zukunftsaussichten", sprach er den frischgebackenen Absolventinnen Mut zu.

Für Lange, der die Grüße des Oberbürgermeisters Andreas Starke und des Stadtrats überbrachte, waren vor allem drei Dinge wichtig: Gratulieren, Teamarbeit und die besten Wünsche für die Zukunft. "Lernen ist ein lebenslanger Prozess, der durch eine bestandene Abschlussprüfung nicht beendet ist", so das stellvertretende Stadtoberhaupt.

Nachdem auch die zweite Vorsitzende des Berufsbildungsausschusses der Rechtsanwaltskammer, Sabine Vetter (Würzburg), ihre neuen Kollegen beglückwünscht hatte, erwartete die Festgäste eine unterhaltsame Rede der Rechtsanwaltsfachangestellten Nicole Bauer, die von den Anwesenden als Prüfungsbeste abgeschlossen hat. "Was immer du tun kannst oder wovon du träumst - fange es an. In der Kühnheit liegt Genie, Macht und Magie." Mit diesem Zitat des Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe begann sie ihren Vortrag, in dem sie die guten, aber auch weniger guten Seiten der Ausbildung zusammenfasste. "Wir alle hatten anfangs einen Traum: Wir wollten Rechtsanwaltsfachangestellte werden", so Nicole Bauer. "Und für die Kühnheit, sich den vielen Herausforderungen zu stellen und den neuen Lebensabschnitt beherzt anzugehen, wurden wir mit Genie, Macht und Magie belohnt", resümierte sie weiter. "Sowohl die praktische Ausbildung in den Kanzleien als auch die in der Berufsschule erlernte Theorie haben Fachwissen vermittelt, uns neue Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernen und uns alle zu kleinen Genies werden lassen", fasste sie schließlich das Ergebnis der Lehrzeit zusammen.

Aber auch auf die Schattenseiten des Berufes wies Nicole Bauer hin. "Leider fehlen uns in dieser Branche die Nachwuchskräfte, und ich hoffe, dass der eine oder andere heute unsere positive Meinung und Begeisterung über unser Berufsfeld mit nach Hause nimmt und weitergibt, so dass in Zukunft - vielleicht auch ein wenig durch finanzielle Anreize - der Beruf der Rechtsanwaltsfachangestellten wieder mehr an Beliebtheit gewinnt und die Bedeutsamkeit bekommt, die er verdient", zeigte sie sich am Ende ihrer Rede zuversichtlich.

Umrahmt wurde die Freisprechungsfeier von schwungvoller Musik der Dixie-Combo der Berufsschule Bamberg, die auch den abschließenden Stehempfang begleitete. red