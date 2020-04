Mit Bierflasche Scheibe zertrümmert

Ein unbekannter Mann schlug am Mittwoch, gegen 20.15 Uhr, mit einer Bierflasche gegen die Scheibe des Wartehäuschens in der Bahnhofstraße. In der Scheibe entstand ein großer Riss und die Bierflasche ging zu Bruch. Bei dem Täter handelt es sich um einen circa 25 Jahre alten Mann mit Drei-Tage-Bart. Er entfernte sich durch die Unterführung in Richtung des Wohngebiets. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.

Auf Radfahrerin aufgefahren Den Radweg entlang der Kreisstraße BA 16 befuhren am Mittwochabend zwei Radfahrer. Eine 60-Jährige verringerte ihre Geschwindigkeit, der nachfolgende 61-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf die vorausfahrende Radfahrerin auf. Der Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand laut Polizei nur leichter Schaden.

Unfallflucht von

Zeugen beobachtet Beim Ausparken stieß ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer gegen den hinteren rechten Kotflügel eines in der Treppendorfer Straße geparkten blauen Renault. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Ein Zeuge hatte aber den Vorfall beobachtet und sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs notiert. Als verantwortlicher Fahrzeugführer konnte dadurch ein 75-Jähriger aus dem Landkreis Bamberg ermittelt werden.