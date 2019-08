Mit Bierflasche beworfen

Ein 33-jähriger Mann führte am Mittwoch seinen Hund in der Schwalbenstraße spazieren und telefonierte dabei. Dadurch fühlte sich ein 49-jähriger Mann belästigt und pöbelte zunächst den Hundebesitzer an. Als der Hundehalter aber einfach weitertelefonierte, warf der Genervte eine Glasbierflache in Richtung des 33-Jährigen. Die Flasche verfehlte ihr Ziel, landete auf der Wiese und rollte anschließend noch auf die Straße. Der Flaschenwerfer hatte wohl zu viel Alkohol getrunken,ein Alkoholtest wurde durchgeführt und zeigte über 1,3 Promille an.