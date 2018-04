Mit Beil zum Klauen unterwegs

Am Freitag um 19 Uhr entwendete ein 29-jähriger Bosnier in einem Drogeriemarkt in der Ludwigstraße Parfüm im Wert von etwa 45 Euro. Allerdings führte er hierbei ein Beil in seiner Tasche mit sich, weswegen er sich nunmehr wegen Diebstahls mit Waffen verantworten muss.