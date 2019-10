Mit "BB-Dance" wollen die Basketballer ihren Spielbetrieb retten

Die Basketballabteilung der Turnerschaft Herzogenaurach (TSH) plant ihre erste Ü30-Party. "BB-Dance" steht dabei für "Basketball-Dance".

Mit der Party möchten die Basketballer einen finanziellen Engpass überbrücken. Peter Simon ist der Abteilungsleiter. Er erklärt im Interview, wie es dazu gekommen ist.

Herr Simon, was ist der Grund für den finanziellen Engpass?

Peter Simon:

Wir sind Kooperationspartner der Nürnberg Falcons. Die spielen in der 2. Basketballliga. Im vergangenen Jahr sollten sie in die 1. Liga aufsteigen. Allerdings wurde ihnen die Lizenz verweigert, so dass Sponsoren weggebrochen sind.

Und nachdem sie selbst nicht über das erwartete Geld verfügen können, fällt auch der Betrag, den wir als Unterstützung bekommen, deutlich kleiner aus.

Wie wirkt sich das für die Basketballabteilung der TSH aus?

Es könnte zum Saisonende finanziell recht knapp werden, um Schiedsrichter, Trainer, Bälle usw. zu bezahlen. Wir möchten aber den Spielbetrieb ohne Beeinträchtigung aufrechterhalten und gehen daher frühzeitig mit dieser Ü30-Party das Problem an.

Warum gerade Ü30 und warum eine Party?

Während viele der unter 30-Jährigen ihre Freizeit in Erlangen oder Nürnberg verbringen, bleiben über 30-Jährige doch öfter in Herzogenaurach. Außerdem haben wir Basketballer schon Erfahrung in der Gastronomie, weil wir beim Mittelalterfest immer einen Bierverkauf haben und auf der Sommerkirchweih ein Zelt betreiben. So verfügen wir auch über die notwendigen Kontakte.

"BB-Dance" ist also nicht nur für Basketballer, sondern für alle geeignet. Was erwartet die Besucher der Party?

Die Fragen stellte Waltraud Enkert.

Es wird eine Tanzveranstaltung sein mit einem Discjockey, der vor Ort auflegt. Die Musik soll die Jahre von 1960 bis 2019 abdecken. Und alle Beteiligten, das sind mehr als 30 Leute, arbeiten ehrenamtlich. Auch die Pächterfamilie des Vereinshauses unterstützt uns.