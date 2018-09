Mit Baumgärtner unterwegs

In der Lessingstraße in Küps tut sich vieles: Derzeit werden die behinderten- und seniorengerecht gestalteten 40 Eigentumswohnungen bezogen. Unmittelbar daneben wird in Kürze das "Haus der Gesundheit" bezugsfertig. Auf Initiative der Küpser CSU öffnet das Haus der Gesundheit gemeinsam mit Landtagsabgeordnetem Jürgen Baumgärtner am Montag, 24. September, 18.30 Uhr, vorab schon mal seine Pforten für die Öffentlichkeit. Der Treffpunkt ist direkt vor Ort, neben dem Getränkemarkt Ultsch. Nach der Begrüßung wird Projektsteuerer Karl-Heinz Wunder das Konzept erläutern und allen Interessierten Einblick geben. In gemütlicher Runde wird dann im Innenbereich eine Gesprächsrunde stattfinden, bei der unser Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner Rede und Antwort stehen wird. Für Essen und Trinken ist wie immer bestens gesorgt. Die gesamte Bevölkerung ist willkommen. red