Mit Basketballvirus infiziert

Premiere für die Schulen im Umkreis von Ebersdorf bei Coburg: Zum ersten Mal gastierte das Nachwuchsprojekt "Kinder + Sport Basketball Academy" der Easy-Credit-Basketball-Bundesliga in der Region und lud Schüler zum Ausprobieren dieses Sportes ein. Insgesamt nahmen mehr als 300 Kinder am Basketballparcours teil - ein neuer Rekord.

Das Nachwuchsprojekt überzeugt dabei durch sein simples, aber vielseitiges Konzept: Der Basketballparcours der Academy besteht aus fünf Stationen, die die Grundfertigkeiten des Basketballsports abbilden: Werfen, Korbleger, Dribbling, Passen und Koordination. Insgesamt gibt es sechs Schwierigkeitsgrade, die die Kinder absolvieren können. Ist ein Level geschafft, winkt den Kindern ein eigenes Basketballtrikot in der jeweiligen Level-Farbe. So können sich basketballbegeisterte Jungen und Mädchen vom Einsteiger-Level "Rookie" bis zum Alleskönner "Allstar" hochspielen.

Gemeinsam mit dem Schulamt Coburg wurde die Teilnahme am Testtag erstmalig in der Region Coburg ausgeschrieben und lockte gleich mehrere Schulen in die Frankenlandhalle. Betreut wurden die über 300 Kinder von Jugendtrainern von Brose Bamberg, die ihnen mit ihrer Erfahrung und den besten Tipps und Tricks zur Seite standen.

Als "vollkommen gelungen" bezeichnete Sebastian Böhnlein, Projektleiter der "Kinder+Sport Basketball Academy" in Bamberg den Event nach rund sechs Stunden. Der BBC Coburg war ebenfalls mit seinen Trainern vor Ort und hatte ein Auge auf den Nachwuchs geworfen. red