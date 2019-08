Mit Ball und Schläger

Mit großer Begeisterung waren die 15 teilnehmenden Kinder beim diesjährigen Spiele- und Schnuppernachmittag der Tennisabteilung im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Königsberg bei der Sache.

Aufwärmen mit Musik

Nach einem kurzen Aufwärmparcours zu fetziger Musik galt es, den mit dem eigenen Namen beschrifteten Ball unter Hunderten von bunten Bällen möglichst schnell zu finden. Anschließend führte man erste Übungen mit Schläger und Ball durch.

Laufspiele

Die Kinder konnten sich an vielen Geschicklichkeits-, Koordinations- und Laufspielen probieren, so dass nie Langeweile aufkam. Pausen wurden auch ausreichend eingelegt, so dass jeder die Gelegenheit hatte, etwas zu trinken. Wer möchte, kann gerne ab Anfang Oktober zum Schnuppern am Freitagnachmittag (außer in den Ferien) in die Tennishalle kommen. Die Termine werden rechtzeitig auf der Internetseite der Tennisabteilung bekannt gegeben.