Mit Babys spielen

Im Familientreff in der Negeleinstraße findet am Mittwoch, 20. März, von 9.30 bis 11 Uhr wieder der Mami- Talk statt. In entspannter Atmosphäre und lockerer Gesprächsrunde werden verschiedenste Fragen rund ums Baby besprochen. Dazu gibt es Tipps und Anregungen für den spielerischen Umgang mit den Jüngsten. Dieses Mal geht es um das Prager-Eltern-Kind-Programm (PEKiP), das Eltern und ihre Babys mit Spiel- und Bewegungsanregungen durch das erste Lebensjahr begleitet. In dieser besonderen Zeit lernt das Kind stetig dazu, es kann seinen Körper immer besser steuern, übt neue Laute und beginnt, seine Umwelt zu erkunden. Die Runde richtet sich an Eltern mit Babys bis sechs Monaten. Die Leitung haben Sandra Klötzer, Diplom-Sozialpädagogin und Kleinkindpädagogin, sowie Melanie Rubsch, Erzieherin und lizenzierte PEKiP-Gruppenleiterin. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red