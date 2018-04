Mit Baby ins Museum bei freiem Eintritt

Das Bauernmuseum Bamberger Land in Frensdorf präsentiert jährlich wechselnde Sonderausstellungen zu interessanten kulturhistorischen Themen. In diesem Jahr die Schau "Zwischen Tür und Angel. Fenster, Türen und Beschläge aus vier Jahrhunderten" und "Oberfranken beTRACHTet". Als entspannende Ergänzung lädt der große Museumsgarten zur Besichtigung von alten Kulturpflanzen und Blumensorten ein.

Am 8. Mai, 12. Juni, 10. Juli und 9. Oktober erhalten Besucher mit Baby jeweils von 9 bis 12 Uhr freien Eintritt ins Freilichtmuseum Frensdorf. Weitere Kinder bis 5 Jahre sind ebenfalls kostenfrei. Im Anschluss an die Besichtigung bietet der benachbarte Museumsgasthof verschiedene Frühstücksvariationen an. Bei schönem Wetter können diese im malerischen Innenhof des Museums eingenommen werden.

Das Angebot gilt für ein oder zwei Erwachsene, die mit einem Baby im ersten Lebensjahr das Museum besuchen möchten. Ein Kinderwagenstellplatz und eine Wickelgelegenheit sind vorhanden, teilt das Museum weiter mit.

Inmitten der Kulturlandschaft des südlichen Landkreises liegt das Bauernmuseum Bamberger Land. Die Gebäude des ehemaligen Bauernhofes gruppieren sich um einen idyllischen Innenhof. Farbenfrohe Schablonenmalereien sowie originale Möbel und Gerätschaften dokumentieren die ländliche Wohnkultur in der Zeit um 1920 und spiegeln die Lebens- und Arbeitsbedingungen eines bäuerlichen Betriebes wider. red