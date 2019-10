Mit Auto kollidiert und einfach weggefahren

Gegen ein weißes Auto, das in der Salinenstraße in Bad Kissingen geparkt war, ist am Dienstag, 15. Oktober, zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr ein Unbekannter gefahren. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Fiat Ducato so angefahren, dass der Spiegel nach vorne umklappte und das Spiegelglas auf die Fahrbahn fiel. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden von rund 250 Euro zu kümmern, teilten die Ermittler mit. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, entgegen. pol