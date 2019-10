Mit Außenspiegel Hand gestreift - Unfallflucht

Mit dem Außenspiegel seines Fahrzeugs verletzte ein Unfallflüchtiger einen 50-jährigen Mann am Samstag, zwischen 18 und 19 Uhr. Dort lief der Fußgänger in der Straße Hafenmarkt auf Höhe einer dortigen Kneipe auf der Straße. Dabei streifte ihn ein Pkw beim Vorbeifahren mit dem Außenspiegel am linken Handgelenk, meldet die Polizei Bad Kissingen. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Mann, der starke Schmerzen verspürte, zu kümmern. Der Verletzte konnte sich das Kennzeichen des Fahrzeugs merken, und es wurden Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen. pol