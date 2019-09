Anfang September spähte ein unbekannter Täter den E-Mail-Account eines 37-jährigen Lichtenfelsers aus und bestellte über den Online-Shop von Otto ein MacBook für fast 3000 Euro. Da der Lichtenfelser Mitarbeiter der Otto-Group ist, wird ihm der Bestellwert von seinem Gehalt abgezogen. Ersten Erkenntnissen nach wurde der Laptop an eine Adresse in Berlin ausgeliefert. Die Ermittlungen zum Täter dauern noch an.