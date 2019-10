Die evangelische Kirchengemeinde Gleisenau feiert am Sonntag, 6. Oktober, mit einem Familiengottesdienst das Erntedankfest zum Thema "Mit allen Sinnen Danke sagen". Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr in der Kirche in Gleisenau. In diesem Jahr können die Konfirmanden die Erntegaben nicht einsammeln, da sie zum Konfirmandenwochenende auf Burg Feuerstein sind. Aus diesem Grund bittet die Kirchengemeinde die Gemeindemitglieder, ihre Erntegaben von 9 bis 14 Uhr in der Kirche vorbeizubringen. Eimer mit Wasser für Blumen und Körbe für Obst und Gemüse stehen bereit. Die Erntegaben werden nach dem Erntedankfest an die "Tafel" in Eltmann weitergegeben, teilte die Kirchengemeinde weiter mit. ft