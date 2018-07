Mit allen Gefühlen gefeiert

red



Die Wickie-Kinder aus dem Kindergarten Wickendorf feierten bei ihrem Sommerfest die Vielfalt ihrer Gefühle. Der sehr gut besuchte Familienwortgottesdienst wurde mit einem Lied eröffnet, indem die Kinder alles was in ihnen steckte, ihr Herz, ihren Verstand, ihren Zorn oder ihre Schlauheit zum Ausdruck bringen konnten. Dekan Detlef Pötzl betonte, dass man dankbar sein soll, für das was "in uns steckt", denn das mache uns zu den Menschen die wir sind. Im Anschluss feierten die Wickie-Kinder mit ihren Eltern und allen anderen Gästen im Pfarrsaal und auf dem Kindergartenspielplatz. Im "Angsthasenloch" konnte Mut bewiesen werden, man konnte durch eine dunkle Höhle und über unbekannten Untergrund kriechen. All die schlechte Laune und Wut, die auch mal erlaubt war, konnte fachmännisch in der "Wut-Entsorgungs-Anlage" entsorgt werden - an Boxsäcken und in der Schreitonne. Und als besondere Überraschung besuchte der Clown "Emma Emotional" das Fest.