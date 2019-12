Mit Alkoholfahne auf gesperrter Strecke

Im derzeit noch gesperrten Bereich der Neubaustrecke zwischen Schmidthof und Rupboden wurde am Freitag ein Fahrzeug kontrolliert. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit war einer Polizeistreife ein Ford aufgefallen, der den gesperrten Streckenabschnitt befuhr. Bei der Anhaltung war Alkoholgeruch aus dem Auto wahrzunehmen, was durch einen Atemalkoholtest bestätigt wurde. Eine Blutprobe wurde fällig, der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Der Vorgang wird der Staatsanwaltschaft übersandt, teilt die Polizei am Montag mit. pol