Beamte der Polizeinspektion Neustadt hielten am Donnerstag gegen 18 Uhr den 44-jährigen Fahrer eines Mercedes Sprinter am Gewerbepark an und führten eine Routinekontrolle durch. Dabei stellten sie bei dem Kraftfahrer deutlichen Alkoholgeruch fest und ordneten vor Ort einen Test an. Nachdem dieser einen Wert von über 1,1 Promille ergab, musste eine Blutentnahme durchgeführt werden. Der Führerschein blieb bei den Beamten und die Weiterfahrt war für den Mann selbstverständlich nicht mehr möglich.