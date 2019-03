Mit Alkohol am Steuer

Einer Polizeistreife ist am Sonntagmorgen in der Waldstraße ein Seatfahrer entgegengekommen, der zur Hälfte auf der Gegenfahrbahn fuhr. Bei dem Versuch, das Fahrzeug anzuhalten, versuchte der Fahrer zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt verließ der 51-Jährige sein Auto und flüchtete zu Fuß in Richtung einer Pension in der Oberen Torstraße. Dort wurde der Mann einer Personenkontrolle unterzogen. Der Fahrzeugführer stand augenscheinlich erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt. pol