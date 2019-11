Mit Alkohol am Steuer erwischt

Ein 65-jähriger Autofahrer ist am Samstag gegen 17 Uhr in der Baptist-Hoffmann-Straße für eine allgemeine Verkehrskontrolle aus dem fließenden Verkehr angehalten worden. Während der Kontrolle fiel den Beamten leichter Alkoholgeruch auf. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 0,32 mg/l. Aufgrund dessen wurde die Weiterfahrt untersagt und der Pkw verkehrssicher abgestellt. In einem Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sollte das Ergebnis einen Wert von 0,50 Promille oder mehr ergeben, erwartet den Mann ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot, teilt die Polizei mit. pol