Am Freitagabend gegen 19 Uhr wurde in der Heubacher Hauptstraße im Eberner Stadtteil Heubach ein 48-jähriger Verkehrsteilnehmer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte durch die Polizeibeamten Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Den Renault-Fahrer erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat und Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg.