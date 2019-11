Mit 95 immer noch aktiv

Irmengard (Irma) Eichhorn aus dem Hause Schrenker, in Kemmern geboren, feierte jetzt ihren 95. Geburtstag.

Nach der Rückkehr ihres Schulfreundes Peter aus der Kriegsgefangenschaft heirateten sie 1949 in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Kemmern. Als Arbeiterin auf dem Stellwerk in Breitengüßbach und später als Näherin bei der Firma Manz kümmerte sie sich nach der Geburt ihrer vier Kinder, um die Familie und den Haushalt. Zu der großen Familie zählen acht Enkelkinder und zwölf Urenkel. Noch heute ist die Irma gerne bei der Damengymnastik und bei den Senioren und versäumt fast keine Veranstaltung des Katholischen Frauenbundes. Sie ist eine fleißige FT-Leserin und interessiert sich für die Nachrichten aus aller Welt. Zu ihren Hobbys zählten das Reisen mit den Vereinen und das Krapfenbacken zur Kirchweih. Für die Gemeinde gratulierten der Erste Bürgermeister Rüdiger Gerst, der als Stellvertreter auch die Glückwünsche des Landrates Johann Kalb überbrachte, sowie Zweiter Bürgermeister Hans-Dieter Ruß und Pfarrer Markus Schürrer. red