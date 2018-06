Mit 94 Sachen durch den Ort

Bei einer weiteren Radarkontrolle am Donnerstagabend in Marktschorgast gab es bei 520 gemessenen Fahrzeugen immerhin 41 Beanstandungen. Der Schnellste war innerorts mit 94 Sachen unterwegs. Auf ihn kommen nun ein empfindliches Bußgeld von 280 Euro, zwei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei zu.