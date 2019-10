Mit 90 noch richtig fit

Es ist unglaublich: Letzte Woche hat er noch im Garten Beete umgestochen, mit dem Pickel gearbeitet und eine Holzeinfassung am Kompost repariert. Jetzt feierte Max Schneider aus Forstlahm 90. Geburtstag. Arznei ist für den fitten Jubilar fast ein Fremdwort, er fühlt sich rundherum wohl.

"Ich möcht' so lang leben, wie ich keine zwei Menschen als Hilfe brauche", lachte er an seinem Ehrentag. Der in Burghaig geborene Jubilar hat Schmied gelernt, zog wegen der Liebe in die Blaich und war über 30 Jahre bei der Mönchshof-Brauerei im Maschinen- und Kesselhaus beschäftigt. Er ist ein treuer Bierfestbesucher und spielte lange Fußball beim BSC.

Der 90-Jährige ist ein typischer Familienmensch, der im Vier-Generationen-Haus ganz engen Kontakt zu Sohn und Tochter, den fünf Enkeln und der Urenkelin Letizia pflegt.

Ob er einen Wunsch hat? Schnell kommt die Antwort: "Ich hob alles, bin wunschlos glücklich." Die Glückwünsche der Stadt und des Kreises überbrachten Stadtrat Dieter Hägele und stellvertretender Landrat Jörg Kunstmann. Horst Wunner