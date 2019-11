Mit 90 Jahren auf ein aktives Leben blicken

"Ich hab‘ immer mit der Uhr gelebt", erzählte Jubilar Heinrich Herbst am Samstag seinen Gästen. Die waren gekommen, um ihm zum 90. Geburtstag zu gratulieren. Bürgermeisterin Rose Stark (SPD/Ökol.) überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde.

Heinrich Herbst ist in Gasseldorf geboren, wo er auch zur Schule ging. "Ich bin am Land groß geworden und hab‘ da viel gearbeitet. Das hat mir Spaß gemacht", berichtete der Jubilar und gab zu, dass er viel mit seinem Beruf beschäftigt und oft unterwegs war. Als Kind arbeitete er bei Verwandten auf dem Bauernhof, später dann in seinem Beruf. 1944 begann er eine Lehre als Mechaniker auf dem Feuerstein. Anschließend war er als Facharbeiter in Pretzfeld tätig und bildete sich zum Handwerksmeister in Nürnberg, dann zum Industriemeister in Bamberg weiter - und das alles neben der Arbeit.

1954 legte er die Meisterprüfung im Handwerk und vier Jahre später die Prüfung zum Industriemeister ab. "Mit dem Ruhestand hab‘ ich mich schwer getan. Ein Sack voller Arbeit wäre mir am liebsten", meinte Heinrich Herbst und lachte.

Früher war er außerdem Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr und im Gesangsverein. Dort spielte er auch Theater. Nebenher baute er noch zwei Häuser. "Ja, er hat viel gearbeitet. Und er hat daheim alles repariert. Da habe ich mich schon mal beschwert, dass ich gar nichts Neues bekomme", scherzte Ehefrau Betty Herbst. Sie beschrieb ihren Mann als 100 Prozent zuverlässig, pünktlich und großzügig. "Pünktlichkeit und Genauigkeit sind bei uns wichtig", ergänzte Sohn Jürgen Herbst und erzählte, dass er früher mit dem Vater oft Modellflugzeuge gebaut habe.

Doch an seinem Geburtstag wurde nicht gearbeitet, da wurde Heinrich Herbst von den vielen Gratulanten einfach nur gefeiert.