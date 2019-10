Mit 90 ein munterer Kraxler

Die schönen Herbsttage waren es, die den Bergsteiger Hans Gaschbauer jetzt wieder in die Berge lockten. Auch mit 90 Jahren ist der "Gaschi" keineswegs ruhig, sondern hat seine Freude am Kraxeln. Mit seinem langjährigen Bergfreund Franz Hagen aus Nürnberg ging es auf den Klettersteig der 2213 Meter hohen Kanzelwand. Bei Sonnenaufgang wurde aufgestiegen und gegen Mittag war das Gipfelkreuz erreicht. Mit einem kräftigen Händedruck und dem "Berg Heil" wurde der Gipfel besiegelt, teilt der rüstige Herzogenauracher mit. Im Tal angekommen, ging ein schönes Bergerlebnis zu Ende, verbunden mit der Hoffnung auf ein neues, "so Gott will", schreibt Gaschbauer. Unser Foto aus früheren Tagen zeigt Gaschbauer (l.) bei seinem liebsten Zeitvertreib. Foto: privat