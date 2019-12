Mit 75 noch als Seelsorger aktiv

Über 20 Jahre leitete Pfarrer James Nangachiveetill (3. v. l.) zusammen mit dem jetzigen Weihbischof Herwig Gössl und später mit Lars Rebhan die Pfarrei Weisendorf. Seit vier Jahren lebt er als Pensionist in Höchstadt, von wo aus er seelsorgliche Mithilfe leistet und seine priesterlichen Dienste in der ganzen Region zur Verfügung stellt. Nun konnte der rüstige Priester aus Indien seinen 75. Geburtstag feiern.

In den guten Wünschen war immer wieder die Bitte zu hören, noch lange als Mitarbeiter in der Seelsorge zur Verfügung zu stehen. Der Jubilar selbst stellte dies in Aussicht. Seien Gene seien gut, da seine Mutter in Indien mit 97 Jahren sich noch guter Gesundheit erfreut, meinte Pfarrer James. NR