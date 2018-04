Mit 30 km/h durch Indien

red



Der Sonneberger Abenteurer Wilfried Hofmann erzählt in einem Vortrag in Meeder von seiner Reise mit einer legendären Royal Enfield, einer indischen Motorradmarke. Mit durchschnittlich 30 Stundenkilometern tuckerten er und seine Frau Gisela über 10 000 Kilometer quer über den indischen Subkontinent. "Es ist eine Reise der Freude, der Traurigkeit und vieler indischer Überraschungen, die sie von Delhi über Goa bis zur Südspitze Indiens und zurück über die Ausläufer des Himalayas führt", heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei lernten sie das unverfälschte Indien kennen, aber auch ihre eigenen Grenzen bei extremen Anstrengungen und Abwesenheit jeglichen Komforts.Die Veranstaltung findet am Freitag, 20. April, in der Anna-B.-Eckstein-Grundschule in Meeder statt, Beginn ist um 19 Uhr. Anmeldungen sind über die Volkshochschule telefonisch unter der Nummer 09566/1669 oder online auf www-vhs-coburg.de möglich.