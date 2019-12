Mit 26 "Sachen" zu schnell: ein Punkt

Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels führten am Donnerstagnachmittag auf der B 173 bei Unterlangenstadt eine Laserkontrolle durch. Hierbei mussten sie lediglich zwei Verkehrsteilnehmer beanstanden. Der Schnellste fuhr bei erlaubten 100 mit 126 km/h in die Kontrollstelle. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von mindestens 70 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.