Mit 200 km/h aufgefahren

Mit dem Schrecken kamen am Samstag 50 Businsassen einer Tagesskifahrt auf der A 73 bei Strullendorf in Richtung Nürnberg bei einem Auffahrunfall davon. Während eines Überholmanövers kurz vor der Zeegenbachtalbrücke näherte sich dem Reisebus ein Mercedes mit rund 200 km/h. Der 45 jährige Fahrer krachte trotz eines Bremsmanövers frontal in das Heck des Busses. Der Fahrer blieb unverletzt, allerdings war er mit fast 2,2 Promille am Steuer unterwegs. Das Auto war nur noch Schrott, der Reisebus konnte weiter fahren.