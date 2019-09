Mit 2,5 Promille in der Garage des Nachbarn

Die offenstehende Garage seines Nachbarn hat ein 53-jähriger Forchheimer am Montagabend offenbar zum Anlass genommen, sich an dessen Auto zu schaffen zu machen. Der 53-Jährige, der auf seinem abendlichen Spaziergang eher zufällig an der offenen Garage im Buchenweg vorbeigekommen sein will, begab sich zu dem darin stehenden Fahrzeug und öffnete Kofferraum und Fahrertüre. Eine Wasserflasche, die er im Wageninneren vorfand, entleerte er über den Fahrersitz und nahm diese mit nach Hause. Aufgrund eines Zeugen aus der Nachbarschaft konnte der Flaschendieb an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dort übergab der 53-Jährige die entwendete Flasche an die Polizeibeamten. Über die Motivation des Mannes, der bislang noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten war, liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Vermutlich lag der Grund für seine Aktion aber an seiner Alkoholisierung von über 2,5 Promille.