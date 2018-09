Mit 2,5 Promille in den Straßengraben

Unter Alkoholeinfluss hat am Donnerstagabend ein 69-Jähriger in Neunkirchen am Brand einen Verkehrsunfall verursacht. Mit seinem Opel fuhr er in der Erleinhofer Straße. Circa 1,2 Kilometer nach dem Ortsausgang von Neunkirchen am Brand kam er in einem Waldstück nach rechts von der Fahrbahn ab und sodann in den Straßengraben. Dabei wurde der Opel-Fahrer leicht verletzt. Grund für den Fahrfehler dürfte laut Bericht der Polizeiinspektion Forchheim die Alkoholisierung mit 2,5 Promille gewesen sein.