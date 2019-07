Am späten Dienstagnachmittag fiel an der Kreuzung Luitpoldstraße/Obere Königstraße ein Radfahrer auf, der dort eine andere Verkehrsteilnehmerin schnitt. Danach fuhr der Mann stark schwankend mit seinem Fahrrad weiter und konnte letztendlich auf einer Bank in der Nürnberger Straße von einer Polizeistreife aufgegriffen werden. Bei einem Alkoholtest brachte es der 33-Jährige auf 2,38 Promille, weshalb eine Blutentnahme unumgänglich war.