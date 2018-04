Mit 2,3 Promille auf dem Fahrrad

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten sich am Samstagabend gegen 22 Uhr bei der Polizei wegen eines Radfahrers, der in Schlangenlinien fuhr. Der betrunkene Radler wurde in der Würzburger Straße aufgegriffen. Nachdem der Atemalkoholtest einen Wert von über 2,3 Promille ergab, unterbanden die Polizisten die Weiterfahrt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. pol