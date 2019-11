Mit 2,04 Promille gestürzt

In den frühen Morgenstunden am Samstag stürzte ein Fahrradfahrer - augenscheinlich ohne Fremdeinwirkung. Ein Passant fand ihn bewusstlos am Boden liegend. Aufgrund einer Kopfverletzung musste der 32-Jährige laut Polizeibericht mit einem Krankenwagen in das Klinikum Bamberg transportiert werden. Die Vermutung des Mannes, sein Sturz könnte durch den vorherigen Alkoholkonsum bedingt gewesen sein, bestätigte der Atemalkoholwert von 2,04 Promille. Daraufhin führte die Polizei eine Blutentnahme durch. pol