Mit 1er-Schnitt in die Zukunft

Carmen Schwind Der Schulleiter Siegfried Reck ist stolz auf die Schüler des Gymnasiums Fränkische Schweiz (GFS) in Ebermannstadt. Alle 107 Abiturienten haben das Abitur bestanden. 24 davon sogar mit einer Eins vor dem Komma.

Am besten abgeschnitten hat Charlotte Gottschlich mit einem Notendurchschnitt von 1,0. Josephine Männlein und Julian Voll erzielten je eine 1,1 und Yannick Hecker erreichte einen Notendurchschnitt von 1,3.

Was motiviert die jungen Leute, wie schafften sie diesen Notendurchschnitt, haben sie viel gelernt, hatten sie Zeit für Freunde und was haben sie eigentlich in Zukunft vor? Das wollen wir von den besten Abiturienten am GFS wissen.