Mit 192 km/h durch die 100er-Zone

22 Verwarnungen und 17 Anzeigen sind das Ergebnis einer Geschwindigkeitskontrolle der Verkehrspolizei Coburg am Sonntag, in der Zeit von 11 bis 15.30 Uhr, auf der Staatsstraße 2209 bei Ludwigstadt. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 100 km/h deutlich zu schnell gemessen. 192 km/h zeigte das Messgerät den Beamten an. Den Fahrer des Motorrades erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 600 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot von mindestens drei Monaten. pol