Mit 16 war er noch im Krieg

Gerhard Blümel aus Breitengüßbach konnte jetzt seinen 90. Geburtstag feiern. Geboren wurde der Jubilar in Bergvorwerk, Kreis Glogau, in Niederschlesien . Aufgewachsen ist er in seinem Geburtsort. Mit 16 Jahren war er noch im Krieg, wurde verwundet und fand seine Eltern und Geschwister in Wölkendorf wieder. Da er eine Berufsausbildung als Kfz-Mechaniker absolvierte, machte er sich selbstständig und eröffnete eine Kfz-Werkstatt und eine Tankstelle in Stadelhofen.Seit 1986 lebt der Jubilar in Breitengüßbach, seit 1987 in zweiter Ehe mit seiner Frau Hedwig. Er hat drei Söhne und eine Tochter, sieben Enkel und drei Urenkel. Seine Hobbys sind Lesen und Radfahren. Mit Wölkendorf ist Gerhard Blümel vereinsmäßig noch gebunden über den VdK, den Sportverein und den Veteranen- und Kriegerverein Stadelhofen.Gerhard Blümel hat sich immer gesund ernährt, raucht und trinkt nicht und hat viel Freude am Leben. Glückwünsche überbrachten die Erste Bürgermeisterin Sigrid Reinfelder aus Breitengüßbach, Pfarrer Andreas Schlechtweg von der evangelischen Kirche Hallstadt, Vertreter des VdK Wölkendorf und des Veteranen- und Kriegervereins Stadelhofen.