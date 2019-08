Mit 16 Jahren: Bronze bei der EM

Veronika Schadeck Die Kronacher Schützen betreiben eine aktive und erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Ein Aushängeschild ist Paul Reuther. Der Steinberger nahm erfolgreich in verschiedenen Disziplinen an den europäischen Meisterschaften in Gyenesdi´as/Ungarn teil. Der 16-jährige erkämpfte sich mit seinen Teamkollegen Thorsten Fass und Kris Großheim die Bronzemedaille in der Mannschaftswertung.

Weiterhin erzielte der Jugendliche im Kleinkaliber 50 Meter laufende Scheibe Langsam- und Schnelllauf mit insgesamt 548 Ringen den 13. Platz. Im Mixprogramm steigerte sich Paul Reuther und erreichte mit 366 Ringen den elften Platz. Mit seiner Mannschaft holte er auch in dieser Disziplin eine Bronzemedaille - und das nur mit sieben Ringen Abstand zum zweiten Platz.

Glück mit den Prüfungen

"Es war ein unbeschreibliches Gefühl", blickt Paul Reuther auf diese Meisterschaft zurück. "Ich habe mich sehr darüber gefreut." Und: "Der Erfolg ist auch eine Bestätigung für meine Trainingsarbeit." Er spricht von Glück, denn Mitte Juli seien die Prüfungstermine an der Realschule vorbei gewesen. "Ich habe mich voll auf den Schießsport konzentrieren können."

Bis zu seinem zwölften Lebensjahr hatte Paul Reuther mit den Kronacher Schützen nichts am Hut. Durch einen Schulkollegen sei er schließlich zum Schießsport gekommen, erzählt er. In den ersten Monaten habe er ausschließlich am Luftgewehrstand trainiert. Seit rund eineinhalb Jahren zielt er auch auf die Kleinkaliberscheibe.

Im Laufe der Zeit habe er seine Leidenschaft für den Schießsport entdeckt. Es folgten Teilnahmen an Wettkämpfen auf Gau- und Bezirksebene, bei den bayerischen und deutschen Meisterschaften. Oftmals stand er dabei auf dem Podest.

Erster Sieg im ersten Wettkampf

Noch gut in Erinnerung ist bei dem jungen Mann sein erster Wettkampf im Jahr 2015 - ein Ländervergleichswettkampf in Connewitz/Leipzig, den er prompt gewann. In den Jahren 2017 und 2018 wurde er Bayerischer beziehungsweise Deutscher Meister in der Herrenklasse Luftgewehr.

Seit rund vier Jahren trainiert Paul Reuther drei- bis viermal pro Woche bei den Schützen. "Das Training macht mir unheimlich Spaß, es gehört mittlerweile zu meinem Leben."

Längst habe er gelernt, dass Schießsport nicht nur etwas ist, bei dem man seine Waffe nimmt und auf das Ziel schießt, sagt er. Bei den vielen Trainingsstunden kam und komme es auch auf die Handhabung des Gewehrs, auf eine entsprechende Körperbeherrschung, eine gesunde inneren Ruhe und auf die Atemtechnik an.

Reuther konnte seine Erfolge bei den Meisterschaften aufgrund der intensiven Trainingseinheiten sukzessive steigern: "Das spornte und spornt mich an, weiterzumachen."

Voller Selbstvertrauen bewarb er sich nicht zuletzt deshalb um die Teilnahme für die europäischen Meisterschaften. Und er freute sich, dass er bei den Vorbereitungswettkämpfen, die Anfang 2019 in Pilsen stattfanden, den Nationaltrainer Thomas Pfeffer von seinen Leistungen überzeugen konnte. Dieser nahm ihn, zusammen mit weiteren fünf deutschen Schützen, zu den europäischen Meisterschaften nach Ungarn mit.

Die Woche in Ungarn wird Reuther so schnell nicht vergessen. Er spricht von rund 60 Teilnehmern und 15 Nationaltrainern aus verschiedenen europäischen Ländern. Er habe Kontakte schließen und sich austauschen können. Die sprachliche Verständigung erfolgte meist in Englisch.

Einsatz beim Freischießen

Jetzt freut sich Reuther erst mal auf das Freischießen. Während der Festtage wird er oftmals bei den Schießzeiten anwesend sein, um die Kollegen in der Aufsicht zu unterstützen. Mittlerweile hat er, nachdem er den Rat seines Trainers Thomas Pfeffer befolgte und sich zwei Wochen nach den europäischen Meisterschaften abstinent verhielt, wieder intensiv mit dem Training angefangen. Diesmal probt er für die Deutschen Meisterschaften, die Anfang September in München stattfinden. "Auch hier werde ich erfolgreich sein", ist der junge Mann überzeugt.