Mit 147 km/h durch die "70-er Zone"

Am Karfreitag überwachte die Polizei Verkehrsteilnehmer auf ihrer Fahrt in das Osterwochenende bzw. in den Karfreitagsausflug. Hierzu wurde auf der Staatsstraße 2244 in Fahrtrichtung Baiersdorf eine Geschwindigkeitsmessung eingerichtet. Erfreulicherweise hielten sich die meisten Verkehrsteilnehmer an die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

Trauriger Spitzenreiter war allerdings ein Motorradfahrer, der mit 147 km/h bei erlaubten 70 km/h doppelt so schnell als erlaubt war. Den jungen Mann erwartet neben zwei Punkten in Flensburg ein Bußgeld von 600 Euro. Ferner muss er mit einem Fahrerbot für drei Monate rechnen.

Am späten Samstagnachmittag führten Beamte der PI Ebermannstadt eine Laserkontrolle zwischen Urspring und Morschreuth durch. Im "70er"-Bereich war der Tagesschnellste mit 94 km/h unterwegs. Ihn erwartet neben einem Bußgeld eine Punktegutschrift auf dem Konto des Verkehrszentralregisters.