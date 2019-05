Mit 143 durch die Baustelle

Die neue Autobahnbaustelle zwischen Pegnitz und Bayreuth wird wegen möglicher Staus bereits drei Kilometer vorher angekündigt und die Geschwindigkeit ist auf 120, auf 100 und kurz vor der Baustelle auf 80 km/h beschränkt. In diesem letzten und unfallträchtigsten Bereich führte die Verkehrspolizei Bayreuth eine Geschwindigkeitskontrolle in Richtung Berlin durch. Innerhalb von fünf Stunden wurden über 7000 Fahrzeuge gemessen; jeder Zehnte davon war zu schnell. Tatsächlich waren 315 Autofahrer so schnell, dass ihnen eine Verwarnung nachgesandt wird.

392 Kraftfahrer werden einen Bußgeldbescheid mit Punkten erhalten. Der Spitzenreiter, ein 57-Jähriger aus dem Landkreis Biberach, fuhr mit seinem VW Passat statt der erlaubten 80 mit 143 Stundenkilometern durch die Baustelle. Ihn erwarten ein Bußgeld von 240 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. pol