Mit 13 auf Niveau der Hochschule

Er ist erst 13 Jahre alt, hat aber bereits erfolgreich an Schlagzeugwettbewerben teilgenommen. Nun hat Dominik Lenhart aus Haßfurt bei "Jugend musiziert" auf Bundesebene einen dritten Preis gewonnen und wurde im Funkhaus München des Bayerischen Rundfunks als bayerischer Bundespreisträger geehrt.

Nachdem der Schlagzeugschüler von Jonas Göbel (JoGoMusik) aus Wonfurt bereits beim Regional- und beim Landeswettbewerb in der Altersgruppe drei einen ersten Preis erhalten hatte, durfte er vor kurzem beim Bundeswettbewerb in Halle starten. "Er war natürlich sehr aufgeregt, da es etwas ganz Besonderes ist, unter den Besten deutschlandweit zu spielen", sagte Jonas Göbel.

Strenge Bewertung

Zur Aufregung sei natürlich auch noch gekommen, dass im Bundeswettbewerb viel strenger als im Landeswettbewerb bewertet worden sei. So seien in der Altersgruppe drei unter den 40 Teilnehmern nur zwei erste Preise verliehen worden.

Dominik Lenhart freute sich daher sehr über den dritten Preis und genoss die Ehrung der bayerischen Teilnehmer des 56. Bundeswettbewerbs "Jugend musiziert" durch das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst im Studio 1 des Bayerischen Rundfunks. Dabei erhielt er zwei Ehrenkarten für ein Konzert des Bayerischen Landesjugendorchesters.

Dreimal erster Platz

Der 13-Jährige hatte zuvor schon beim Wettbewerb des Nordbayerischen Musikbundes "concertino" auf allen drei Ebenen jeweils den ersten Platz belegt und durfte bei der hochrangigen Siegerehrung aufspielen. Er liebt es, immer wieder neue Sachen zu entdecken und sein Niveau zu steigern. Außerdem bringt er viel Ehrgeiz mit, um sein Spiel zu perfektionieren. Ihm gefällt neben der Vielfalt, die das Schlagwerk als Ganzes bietet, und der Technik auch die Musik, die er spielen kann.

"Ich bin stolz darauf, bei ,Jugend musiziert‘ so weit gekommen zu sein und mich für den Bundeswettbewerb qualifiziert zu haben", sagte er nach seinem Vorspiel, das für ihn sehr eindrucksvoll war.

Eindrücke mitgenommen

"Es war toll, dass ich einen dritten Preis bekommen habe und dass ich damit für mein fleißiges Üben zu Hause und mit meinem Lehrer belohnt wurde. Auch, dass die bayerischen Preisträger in München geehrt wurden, fand ich klasse. Es war ein sehr schöner Abend."

Der Nachwuchsmusiker, der laut Jonas Göbel schon auf Hochschulniveau spielt, nimmt auch Klavierunterricht, übt fleißig jeden Tag am Schlagzeug und hat jede Woche zweimal Unterricht. Außerdem spielt er in der Big Band des Regiomontanus-Gymnasiums Haßfurt, bei den "Sterzelbacher Musikanten" in Prappach und ferner beim Kreisblasorchester.

Wie er erzählt, hat ihn Jonas Göbel auf die Idee gebracht, sich beim Bayerischen Landesjugendorchester zu bewerben. "Ich denke, es würde mir sehr großen Spaß machen, wenn ich dort spielen könnte. Außerdem wäre es eine schöne Herausforderung für mich, die anspruchsvollen Stücke des Landesorchesters zu erarbeiten. Das Mitwirken in einem so großen Orchester wäre für mich eine große Ehre", betont der junge Musiker.