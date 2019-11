Mit 1,88 Promille im Auto erwischt

Am Freitagvormittag befuhr eine 47-jährige Frau aus dem Landkreis Kulmbach mit ihrem Pkw die Bundesstraße 303 von Ludwigschorgast kommend in Richtung Untersteinach. Aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise meldete sich ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer bei der Polizei. Die Frau konnte durch eine Streife der Polizeiinspektion Stadtsteinach in Untersteinach kontrolliert werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Die Frau musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihr Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Die 47-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. pol